حظر حزب الله في المانيا بعد تصنيفه “إرهابيا”

(المستقلة)..أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر حزب الله اللبناني في جميع أنحاء البلاد، وصنفته إرهابيا، “وحظرت كل نشاطات حزب الله في ألمانيا”، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ستيف ألتر، أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست سيهوفر، على حسابه في موقع تويتر: “إن وزير الداخلية منع اليوم نشاط حزب الله في ألمانيا”.

وكان البرلمان الألماني صوّت في كانون الاول الماضي، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله، بعد أن دعا حزبان حاكمان في البلاد إلى حظر الميليشيات اللبنانية، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وقال ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ في البرلمان في حينه إنه سيتم تقديم قرار مشترك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. كما شدد على “أن أنشطة حزب الله يتم تمويلها من خلال أنشطة إجرامية في جميع أنحاء العالم”، داعياً الحكومة إلى حظر جميع الأنشطة الخاصة بحزب الله في البلاد.

المصدر: سكاي نيوز عربية