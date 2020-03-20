حظر تجول في إسرائيل

المستقلة /أعلن رئيس وزراء الاحتلال الليلة عن فرض حالة منع التجوال في كافة مناطق الكيان وذلك سعياً لمنع انتشار وباء الكوورنا.

ويستثنى من القرار الفرق الطبية وذوي الأعمال الحيوية الهامة ، بالإضافة لخروج الإسرائيليين للتزود بالمواد الغذائية أو للعلاج.

وقال نتنياهو إن تحدي الكورونا غير مسبوق منذ قيام الكيان، لافتاً الى أن الصور القادمة من إيطالياً تدلل على خطورة الأوضاع بشكل خطير.

ودعا نتنياهو الإسرائيليين إلى الالتزام بالتعليمات بعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى حيث يسري القرار لمدة أسبوع وسيتم تطبيق القرار بحزم.