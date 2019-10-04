حظر التجوال يتسبب بأزمة في أسواق بغداد

(المستقلة)..تسبب قرار حظر التجوال الذي أعلنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد بأزمة في أسواق المواد الغذائية باحياء العاصمة.

وذكر شهود العيان أن أسواق الخضر والفواكه بدت خالية من المواد بسبب قطع الطرق ومنع الانتقال بين منطقة وأخرى ما تسبب بغلق العلوة الرئيسية في العاصمة وعدم تمكن الباعة من الحصول على المواد.

في الوقت نفسه شهدت محطات تعبئة الوقود ازدحاما حادا في إعداد السيارات، فيما ارتفعت أسعار قناني غاز الطبخ الى حدود عالية تعجز العائلة العراقية عن توفيرها.

وحذر مراقبون من أن تفاقم هذه الحال سيزيد من الغضب الشعبي ويصعد من وتيرة التظاهرات بدلا من السيطرة عليها ، مع ازدياد التذمر من إجراءات الحكومة.