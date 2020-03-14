حظر التجوال في نينوى ليومي الاحد والاثنين

(المستقلة).. قررت خلية الازمة في محافظة نينوى بأجتماعها المنعقد اليوم برئاسة المحافظ نجم الجبوري تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر للتجوال في محافظة نينوى يومي الاحد والاثنين بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما يخص الوزارات والهيئات الاتحادية.

واشارت الخلية في قرارها أن التعطيل يأتي “لغرض القيام بتعقيم وتعفير الأماكن العامة والشوارع والأسواق”.

واضاف “بعد انتهاء العطلة ليومي الاحد والاثنين يستمر فرض حظر للتجوال في عموم محافظة نينوى من الساعة الخامسة عصرا ولغاية السادسة صباحا ابتداء من يوم 17/3/2020 ولغاية 1/4/2020”.

كما تقرر تكليف أصحاب المولات والمحلات بتعقيمها وتعفيرها بإشراف ومتابعة من دائرة الرقابة الصحية في محافظة نينوى.