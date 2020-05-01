حضن عبدالمحسن للعراقية روان مهدي يُثير الجدل

أثار الفنان السعودي عبدالمحسن النمر جدلاً بأحد مشاهده في الحلقة الخامسة من مسلسل “أم هارون”.

وعبر الجمهور عن استغرابهم من المشهد الذي ظهر به النمر يحتضن الممثلة العراقية روان مهدي لبضع دقائق، والتي تلعب دور ابنته في المسلسل، وهو ما لم يعتد عليه الجمهور منه طوال مسيرته الفنية التي تمتد لـ40 عاماً.

وفي وقت سابق، هاجم النمر عبر قناة “العربية” جميع من انتقد المسلسل ووصفهم بـ”المرضى”، وقال: “إن هناك ناس مريضة بالوهم التآمري والشك المرضي حتى تجاه نفسها، وهناك رواسب إن شاء الله نتخلص منها، العمل واضح هو عمل إبداعي”.

من جهة أخرى؛ أعلن وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري اليوم الثلاثاء عن تشكيل لجان للتحقيق العاجل في إجازة نصوص ومشاهد مسلسلات رمضان لهذا العام، بسبب ما أثير عن وجود ملاحظات في بعضها بحسب صحيفة “عكاظ”.

وأثارت عدد من المسلسلات التي بدأ عرضها مع دخول شهر رمضان الجاري، جدلا واسعا في الكويت عبر منصات التواصل، بينها مسلسل “محمد علي رود” الذي اعتبر إساءة إلى فئة من مكونات المجتمع الكويتي، ومحتوى “أم هارون” لحياة الفهد لمخالفته للتاريخ، و (سينمائيات 2020) لما تضمنه من اقتباسات لأفلام سينمائية عالمية سابقة.