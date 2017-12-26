حصيلة 2017 : مقتل 15 صحفيا وقمع في كردستان وإغلاق إذاعة محلية

(المستقلة).. سجل التقرير السنوي للمرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين مقتل 15 صحفيا في العام 2017 قضى معظمهم في تغطية المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي وجرح العشرات منهم .

واشار التقرير الى ما شهده إقليم كردستان من “قمع غير مسبوق” ضد صحفيين ووسائل إعلام، وغلق مكاتب قنوات فضائية، ومحاكمة مراسلين ومصورين وإداريين على خلفية التظاهرات التي عمت الإقليم منذ مطلع العام 2017 وحتى إعداد التقرير.

ووثق التقرير خضوع صحفيين الى محاكمات وأحتجاز آخرين لأوقات محددة، بينما أدت الرسوم التي فرضتها هيئة الإعلام والإتصالات على إذاعة ديموزي الى قرار الإدارة غلق مكاتب الإذاعة لعدم قدرتها على تسديد المبالغ المفروضة عليها من قبل الهيئة والتي تصل الى مايقرب من نصف المليار دينار عراقي.

وتوعدت نقابة الصحفيين برفع دعاوي قضائية ضد جهات في الإقليم إتهمتها بقمع الصحفيين حيث تواصل السلطات في السليمانية إحتجاز ساشوار عبد الواحد الذي تتهمه بالتحريض على التظاهر عبر وسائل إعلام يملكها، أو مقربة منه.

وتضمن التقرير سردا توثيقيا عن الانتهاكات والاحداث التي تعرض لها الصحفيون خلال العام 2010 .(النهاية)