حصيلة وفيات كورونا في أوروبا تتجاوز 120 ألفاً

( المستقلة)…. تخطت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في أوروبا 120 ألف وفاة، حوالي 75% منها في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بحسب حصيلة وضعتها وكالة “فرانس برس”، السبت، الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، استنادا إلى مصادر رسمية.

ومع بلوغ الحصيلة 120,140 وفاة من أصل 1,344,172 إصابة مؤكدة، تبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19 الذي أودى بـ197,303 أشخاص في العالم.

والدول الأكثر تأثرا في أوروبا هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

وفي أمستردام، قالت سلطات الصحة في هولندا، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 655 إلى 37190، كما سجلت البلاد 120 حالة وفاة جديدة.

وقال معهد الصحة العامة في هولندا في إفادته اليومية، إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد بلغ 4409 حالات، مضيفا أن الأرقام الفعلية أعلى على الأرجح، إذ لا يتم اختبار جميع الحالات المشتبه فيها.

وقد تبلغ بريطانيا حاجز العشرين ألف وفاة جراء وباء كوفيد-19، في وقت لاحق اليوم السبت، عند إضافة الحصيلة اليومية إلى إجمالي من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد وفارقوا الحياة في المستشفى وعددهم 19,506 أشخاص.

وارتفعت حصيلة وفيات كوفيد-19 في مستشفيات المملكة المتحدة أمس الجمعة بواقع 684 وفاة في غضون 24 ساعة إلى 19506.