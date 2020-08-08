حصيلة ضحايا انفجار بيروت ترتفع إلى 149 قتيلاً

(المستقلة)… ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الانفجار في مرفأ بيروت إلى 149 قتيلا، بحسب صحيفة “لوريان لوجور” المحلية، نقلا عن مصدر في وزارة الصحة اللبنانية.

يذكر أن انفجارا مدمرا، وقع مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسببت بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.(النهاية)