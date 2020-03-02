المستقلة/ حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا تتخطى الـ3 آلاف عالميا ذكرت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، تخطي حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الـ 3 آلاف عالميا.

وأعلنت الصين عن 42 حالة وفاة جديدة و202 إصابة بفيروس كورونا، وسجلت مصر حالة إصابة جديدة، كما أعلنت ألمانيا أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في برلين، في وقت اتخذت فيه عدة دول إجراءات لمواجهة انتشاره.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سجلت في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الفيروس، وبهذا يتجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي الفيروس ثلاثة آلاف شخص.

وتم تسجيل 202 إصابة جديدة بالفيروس في الصين، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بما في ذلك 6 حالات إصابة فقط خارج هوبي.

وفي كوريا الجنوبية، ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس إلى 22 شخصا بعد وفاة 5 أشخاص في مدينة دايجو التي تبعد حوالي 300 كلم جنوب شرق سول.

وأوضح مجلس بلدية دايجو اليوم الاثنين أن الوفيات كانت لثلاث نساء ورجلين، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.