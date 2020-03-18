حصيلة الإصابات في فرنسا بلغت 9134 حالة

( المستقلة)…. سجلت السلطات الصحية الفرنسية 89 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 264 أو ما يعادل زيادة 51 في المئة تقريبا وهي زيادة أكبر بكثير عما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة في الوقت الذي دخلت فيه فرنسا ثاني يوم من الإغلاق التام بهدف احتواء التفشي.

وقال مدير جهاز الصحة العامة جيروم سالومون خلال مؤتمر صحفي إن عدد حالات الإصابة ارتفع من 7730 حالة يوم الثلاثاء إلى 9134 حالة الأربعاء أي ما يعادل زيادة قدرها 18 في المئة خلال 24 ساعة.

وأضاف سالومون أن 931 شخصا حالتهم خطيرة وفي حاجة إلى البقاء تحت أجهزة الإعاشة.

وفي وقت يجتاح العالم هلع ناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشار كورونا.

وقال ماكرون في كلمة له مساء الاثنين: “سننشر الجيش في مناطق تفشي الفيروس بفرنسا”، مضيفاً أن “فضاء شينغن سيعلق والحدود ستغلق للحد من كورونا”.

وأردف ترمب: “قررت الحد من تنقلات المواطنين لمدة 15 يوماً للحد من كورونا”، مشدداً: “سنعاقب من يخل بهذا القرار. التنقل غير الضروري في فرنسا ممنوع تحت طائلة العقوبة”.

كما أضاف ماكرون أن “التنقلات في فرنسا ستكون فقط لقضاء الأمور الضرورية”، مشيراً: “نحن في حرب ضد فيروس كورونا، وفرنسا في ظروف صعبة بسبب تفشيه”.

إلى ذلك أوضح أن “أولوية توزيع وسائل الوقاية ستكون للأطباء والفرق الطبية”.

وطلب من مواطنيه تقديم تضحيات بالعمل على وقف انتشار كورونا، قائلاً: “كلما عملنا معاً بسرعة سننتصر على كورونا. لا يجب أن نميل للفوضى في مواجهة الفيروس”.

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه لن يترك أي مواطن فرنسي من دون موارد. وأنه سيتم تعليق دفع فواتير الكهرباء والماء والغاز بسبب كورونا.

كما لفت إلى أنه قرر تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية بسبب كورونا.( النهاية)