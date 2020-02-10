حصول علاوي على دعم قوى كردية في إقليم كردستان

المستقلة …أكد مسؤول عراقي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حصل على دعم قوى كردية بشكل أولي.

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وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه في تصريح لصحيفة العربي الجديد تابعته “المستقلة”، إن “رئيس الوزراء المكلف استطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية، الحصول على دعم قوى كردية عدة في إقليم كردستان بشكل أولي، أبرزها الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وذلك بعد تعهدات منه بعدم الطعن أو التغيير في أيٍّ من الاتفاقات المبرمة بين بغداد وأربيل التي عُقدت في السنة الأولى من حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، من بينها اتفاق الموازنة، واتفاق مرتبات موظفي الإقليم، واتفاق النفط وموضوع كركوك”.