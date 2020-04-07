حصن الاخيضر لحجر مخالفي كسر حظر التجوال من المحافظات

(المستقلة )/ علي النصر الله / .. خصصت خلية الازمة العليا المكافحة فايروس كورونا كربلاء، اليوم الثلاثاء، موقع حصن الاخيضر مكانا لحجر المخالفين من المحافظات الذي لم يلتزموا بحظر التجوال وقرارات خلية الازمة والتي حددت بالحبس مدة شهر واحد للقادمين لإحياء زيارة الشعبانية .

ويعد حصن الأخيضر في كربلاء ، واحدا من أقدم الحصون الاسلامية وأهمها ، نظرا إلى ضخامة بنائه وتفرده من حيث التصميم والبراعة في هندسته، ومعالمه العمرانية والزخرفية وسعة مرافـقـه .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء لا تسمح بقدوم أو دخول أي زائر من المحافظات الى المحافظة بسبب انتشار فايروس كورونا ما بين المحافظات “.

وأضاف هناك “عقوبات رادعة لمخالفي كسر حظر التجوال وقرارات خلية الازمة من المحافظات بالحبس مدة شهر واحد ( 30 ) يوما في موقع حصن الاخيضر الاثري تحديدا ، الذي يبعد 85 كم غربي المحافظة، لاسيما إن المحافظة مقبلة على زيارة المنتصف من شعبان ” .

وتابع إن “هذه الاجراءات جاءت حماية الزائرين أولا ، وكربلاء ثانية ، وإن وعي المواطنين الصحي من المحافظات لقرارات خلية الازمة ، ستجعل من القوات الامنية ، عدم استخدام هذا القرار والاضطرار الى الحجز والحبس “.

وأشار الى إن “قيادة الشرطة وزعت ثلاثة أفواج أمنية ، لتعزيز نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) لمحاور كربلاء الثلاثة ، ولم يتم رفع اي سيطرة في المدينة بالوقت الحاضر ولا صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي “.

يذكر إن “محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، أكد بعدم وجود إي تخفيف بإجراءات حظر التجوال مادام هنالك تسجيل إصابات بفايروس كورونا حتى ولو كانت حالة واحدة “.