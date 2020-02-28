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حصريا.. «علاوي» يطالب البرلمان بتأجيل جلسة منح الثقة في حكومته للأحد

حصريا.. «علاوي» يطالب البرلمان بتأجيل جلسة منح الثقة في حكومته للأحد

(المستقلة) ممدوح بليغ/ طالب محمد توفيق علاوي رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، من رئيس مجلس النواب تأجيل جلسه منح الثقة في حكومته المقررة السبت، إلى الأحد المقبل.

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وأكد علاوي في خطاب موجه لرئيس مجلس النواب حصلت (المستقلة) على نسخة منه، أن التأجيل لاستكمال تشكيل الكابينة الوزارية مطالبا بتأجيل الجلسة الاستثنائية إلى يوم الاحد 1 مارس المقبل.

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