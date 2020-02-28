حصريا.. «علاوي» يطالب البرلمان بتأجيل جلسة منح الثقة في حكومته للأحد

(المستقلة) ممدوح بليغ/ طالب محمد توفيق علاوي رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، من رئيس مجلس النواب تأجيل جلسه منح الثقة في حكومته المقررة السبت، إلى الأحد المقبل.

وأكد علاوي في خطاب موجه لرئيس مجلس النواب حصلت (المستقلة) على نسخة منه، أن التأجيل لاستكمال تشكيل الكابينة الوزارية مطالبا بتأجيل الجلسة الاستثنائية إلى يوم الاحد 1 مارس المقبل.