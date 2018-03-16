حصاد اليوم الاول للانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

غرفة عمليات وزارة الهجرة تستجيب ل 149 استفسارا والسعودية في الصدارة

اقبال كثيف للمصريين بالخارج لمقرات الانتخاب في السعودية والكويت

ذوي القدرات الخاصة والمرأة المصرية يتصدرون المشهد الانتخابي في يومه الأول

انتهى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية في مختلف دول العالم، وقد شهد الأول ملامح الاقبال الكثيف للمصريين في مختلف دول العالم، كما تلقت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عددا كبيرا من الاستفسارات حول العملية الانتخابية.

فقد استجابت غرفة العمليات التي تنظمها وزارة لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية بالخارج، عددًا من الاستفسارات عبر الخطوط الساخنة التي أعلنتها الوزارة لتلقي اتصالات المصريين بالخارج خلال العملية الانتخابية، على مدار أيام 16-17-18 مارس الجاري.

ووصل إجمالي الاستفسارات إلى 149 استفسارًا حتى الساعة التاسعة مساءً من اليوم الأول في انتخابات المصريين بالخارج، حيث جاءت أهم الاستفسارات حول أصحاب بطاقات الرقم القومي المسجل بمحل إقامتهم “مقيم بالخارج” المقيمين في كردستان ولا يحق لهم دخول بغداد لعدم وجود تصريح دخول، وأيضًا الاستفسار حول أماكن الاقتراع والمستندات اللازمة للانتخاب، بالإضافة لأهمية توفير لجان فرعية أو أماكن نقل لمن هم بمسافات بعيدة.

وشهدت الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج مشاركة ملحوظة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، متحدين كافة الظروف لأداء واجبهم الوطني تجاه وطنهم، وقد حرصوا على تقدم الصفوف الأمامية خلال عملية الاقتراع في اللجان المختلفة، كما لمسوا تيسيرًا كبيرًا من القائمين على تنظيم العملية الانتخابية في مظهر حضاري يعبر عن مصر والمصريين.

كما شهد اليوم الأول إقبالا كبيرا للادلاء بالاصوات في جميع أنحاء العالم خاصة في المملكة العربية السعودية، والكويت وكذلك أمريكا وأوروبا، ففي ايرلندا ضرب المصريون مثالا للوفاء بوطنهم، فرغم إنه يوم عمل توافد المصريون من كل انحاء جمهورية ايرلندا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المصرية.

حيث أكد الناخبون أنهم يشاركون لدعم استقرار وأمن بلدهم وأشارت عفاف على رئيس الجالية المصرية بأيرلندا على الشاركة الايجابية للمصرين وبصفة خاصة النساء والجيل الثانى اللذين أقدمو على صناديق الانتخاب بالأغانى الوطنية رافعين أعلام مصر بسماء أيرلندا

التى أشرقت شمسها بحب المصرين لبلدهم، كما أستقبلت السفيرة سهى الجندي سفيرة مصر بايرلندا الناخبين بالهدايا المصرية لدعم السياحةالمصرية.

هذا وتم رصد الاقبال الكثيف من قبل المرأة المصرية بالخارج، ومشاركة ملموسة في حث وحشد المصريين للنزول والمشاركة بالعرس الانتخابي المصري، وحرصها في مختلف دول للعالم على تقدم الصفوف خلال عملية الاقتراع في اللجان المختلفة، والتي شهدت تنظيما كبيرا ساهم في خروج المشهد الافتتاحي للانتخابات بمظهر حضاري يعبر عن مصر والمصريين.

وفي سياق متصل، جهزت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتم تجهيزها بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين في الخارج وهي الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، كما تم ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة، والتي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

وأطلقت الوزارة للتواصل مع غرفة العمليات مباشرة والتعامل مع أى شكاوى “01289850655 – 01008113352 – 01553486360 – 01128856655″، والإيميل، ” Egyptiansabroad@emigration.gov.e.

كما خصصت البريد الإلكتروني: expats.elections2018@gmail.com، للتواصل مع المصريين بالخارج، من أجل تعرف على كل ما يظهر من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، وستكون على اتصال بوزارة الخارجية للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر.