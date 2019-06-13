حشرتا الدوباس والحميرة تهاجمان نخيل الحسينية شمال كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … كشفت حكومة كربلاء المحلية ، الخميس ، عن عودة أفة حشرتي الدوباس والحميرة بقوة الى بساتين النخيل في قضاء الحسينية شمال المدينة ،محملة وزارة الزراعة المسؤولية.

وقال عضو مجلس المحافظة نافع الميالي لـــ ( المستقلة ) تظاهر فلاحو قضاء الحسينة شمالي كربلاء للمطالبة بحماية ثروتهم الزراعية من أشجار النخيل والحمضيات التي هتكت بهما حشرتي الدوباس والحميرة “.

وأضاف إن “حشرتي الدوباس والحميرة عادتا بقوة عندما اكتفت وزارة الزراعة بالمكافحة اليدوية التي لا تجدي أي نفع “،مشيرا الى إن “هذا الإهمال سيلحق الضرر بالاقضية والمحافظات الاخرى لسهولة انتقال الحشرة عبر الرياح “.

وحذر الميالي من “تفاقم اصابة الثروة الزراعية المصدر الرئيسي في القضاء بعد مرور الاوقات الرسمية للمكافحة الثانية قبل وضع الحشرات الجديدة للبيوض “.