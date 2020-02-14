حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم العار

المستقلة / الفنان الكبير حسين فهمي مفاجأة عن فيلم “العار”، الذي يعد علامة فارقة في تاريخه السينمائي وأحد أهم 100 فيلم في السينما المصرية.

وقال حسين فهمي خلال لقائه في برنامج أسرار النجوم” مع إنجي علي أن دور الفنان محمود عبد العزيز كان معروضا على يحيى الفخراني لكنه رفض بسبب اختلاف في وجهات النظر بحسب ما نقلت صحيفة “صدى البلد”.

وأضاف حسين فهمي: “حاولت إقناع الفخراني بقبول الدور لكنه صمم على موقفه وندم فيما بعد لأن الفيلم حقق نجاحا كبيرا”.

وأعرب حسين فهمي خلال حواره عن حبه للسينما أكثر من الدراما لأنه يعتبر نفسه فنانا سينمائيا.