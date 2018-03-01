حسين فهمي يعتذر عن رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

(المستقلة)..التقى الفنان حسين فهمي مع وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، لمناقشة توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة المقبلة.

وجاء في بيان من المكتب الإعلامي للفنان حسين فهمي أن الاجتماع أقيم في مقر الوزارة بعد ظهر الأربعاء 28 فبراير 2018، وتركز النقاش حول مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعرضت الوزيرة على حسين فهمي تولي رئاسة المهرجان في الفترة المقبلة.

من جانبه شكر حسين فهمي معالي الوزيرة على ثقتها بشخصه، إلا أنه اعتذر عن عدم تولي المنصب، لانشغاله بمتابعة تصوير أعماله الفنيه، والتزاماته كسفيرا دوليا للأولمبياد الخاص، مما يترتب عليه سفريات عديدة، لن يتمكن معها من التفرغ بشكل كامل لإدارة المهرجان.

كما تمنى حسين فهمي كل التوفيق للوزيرة في جهودها للارتقاء بالثقافة المصرية.

يذكر أن حسين فهمي ينشغل بتصوير مسلسل “السر” من تأليف حسام موسى وإنتاج محمد فوزي وإخراج محمد حمدي، ويشارك في بطولته كل من ريم البارودي ووفاء عامر ونضال الشافعي.

ومن ناحية أخرى، أعلن حسين فهمي عدم نيته الزواج مرة أخرى، وقال: “تبت عن الزواج، وفي الوقت نفسه لا أستطيع العيش من دون حب، يجب أن يكون في حياتي حب، وأكون محبوبا في الوقت نفسه”.