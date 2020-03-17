حسين فهمي: البريطانيون استغلوا فنانة مصرية لفيلم إباحي

المستقلة /كشف الفنان المصري الكبير حسين فهمي، عن مفاجأة كبيرة لأول مرة حول عرض فيلم إباحي للفنانة الراحلة مديحة كامل في بريطانيا خلال تواجده في لندن.

وقال فهمي لصحيفة “اليوم السابع” المصرية: “بمناسبة الأفلام الإباحية مرة من المرات كنت في لندن وجدت صحفي كاتب إن مديحة كامل يعرض لها فيلم إباحي في لندن، فذهبت إلى السينما وشفت الفيلم وجدت واحدة شبه مديحة فعلا فأحضرت مصور واتفقت معه يصور كل أفيشات الفيلم وخدت الفيلم الخام وكلمتها في التليفون، وقلت لها ارفعي قضية أنا معايا دليل إدانتهم ولما رجعت مصر حمضنا الفيلم وقدمنا دليل براءتها وأثبتنا إنها مش هي”.

وكان فهمي قد كشف خلال ندوته باليوم السابع عن حقيقة المشاهد الإباحية التي عرضت في فيلم “سيدة الأقمار السوداء”، والذي تم تصويره في لبنان، وشارك في بطولته مع الفنانة ناهد يسري.

وقال فهمي: “لما صورت فيلم سيدة الأقمار السوداء في لبنان، وبعد ما رجعت مصر أضاف المخرج مشاهد، والفيلم دا كسر الدنيا والأستاذ وجيه أبو ذكرى، كتب يقول الفنانين اللي شاركوا في الفيلم لازم يستبعدوا من النقابة، ويتحقق معاهم”.

وأضاف فهمىي قائلا: “اتصلت بيه قالي أنا شفت الفيلم دا فيديو، وكان الفيديو دا اختراع جديد وأنا مش فاهم حاجة، نزلت اشتريت جهاز فيديو وشفت الفيلم، لقيت مشاهد إباحية استعانوا فيها بدوبلير شبهي، بحيث أظهر مثلا وأنا راكب سيارتي وداخل على شقة، ثم في ضوء خافت فوق في الشقة يتم تصوير شبيه لي من ظهره في مشاهد مخلة، رحت للمحامي بتاعي وقلت له عاوز أقدم شكوى للنائب العام ورحت قابلت النائب العام”.

وتابع فهمي حديثه: “تم تشكيل لجنة فنية وأثبتوا أن فيه مشاهد أضيفت للفيلم لا تخصني ولا تخص الفنانة ناهد يسري، وتم إثبات الواقعة لدى النائب العام، ولكن قامت الحرب الأهلية في لبنان وقتها ولم نتمكن من العثور على مخرج الفيلم، ومرت الأيام وقابلت المخرج في مهرجان كان وضربته بالفعل”.