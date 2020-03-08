المستقلة … عد عضو مجلس النواب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، إطالة حكومة عادل عبد المهدي “رقص على جراح المتظاهرين”.

وقال العقابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة , إن “اطالة عمر حكومة عبد المهدي عبارة عن لعب بالنار وتراقص على جراح الشهداء والجرحى من المتظاهرين المطالبين بحقوقهم”.

واضاف أن “الكتل السياسية تماطل من اجل ابقاء عبد المهدي لزيادة الاستفادة من الحكومة”، مبيناً أن “اغلب الكتل السياسية ترغب باطالة بقاء عبد المهدي من اجل زيادة الاستفادة واطالة بقاء الكتل السياسية”.

وتابع أن “شعارات القوى السياسية باجراء انتخابات مبكرة كذبة يراد بها ايهام الشارع العراقي بشان الاصلاحات السياسية”.