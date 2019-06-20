حسين الجسمي يتألق في ليلة أسطورية مع جمهور جدة

(المستقلة)..في ليلة وصفها الجمهور الحاضر بالليلة الأسطورية والتاريخية في الحفلات الغنائية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تألق الفنان الإماراتي حسين الجسمي وجال مع الجمهور الكبير الحاضر متنقلاً معهم بين أغنياته، والذين رددوها جميعها دون استثناء، مقدمين معه أجمل لوحة حب متبادلة بين فنان وجمهوره.

وأعرب الجسمي عن حبه للمملكة وأهلها معتبراً نفسه سعودياً كما هو إماراتياً، وقال عندما اعتلى خشبة المسرح: “أنا سعيد أنني اليوم بينكم هنا في جدة، ولن أقول أنني اليوم إماراتي بالسعودية، بل أنا سعودي بالإمارات”، ليبدأ بعدها السهرة الغنائية التاريخية التي قدم بها لأول مرة أغنية مهداه للأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حملت عنوان “إصعد بعزمك” من أشعار الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، والحان وتوزيع وليد فايد، وذلك بمرافقة فرقة إستعراضية سعودية حاملين العلم السعودي والسيوف، مقدمين أدائهم على المسرح أمام الجمهور.

وشاركت في إحياء الحفل الذي نظم ضمن حفلات “موسم جدة” الى جانب حسين الجسمي الفنانة اللبنانية يارا.