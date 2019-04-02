حسنا فرح تدخل عالم الموضة

(المستقلة)..قررت النجمة المغربية و ملكة جمال السمراوات العرب حسنا فرح ان تدخل الى عالم الموضة عبر ماركة خاصة سوف تشرف شخصياً على تصاميمها تمهيداً لطرحها في عدد من عروض الازياء العربية.

وقالت فرح ان جزءا كبيرا من الافكار المبتكرة سيتم تنفيذها بين تركيا و بعض الدول العربية في مبادرة ستضيف بحسب قولها موهبة جديدة الى مسيرتها تحت الاضواء .

و اوضحت ان وجودها في عالم الفن و الاعلام و الجمال مستمر و الخطوة في مجال الموضة تأتي بعد تفكير طويل و دراسة دقيقة لتفاصيل ما وصفته بالمغامرة الشيقة و الاضافة المثيرة للجدل في عالم الاناقة .

حسنا اكدت انها وافقت على تقديم احد ابرز المهرجانات العربية في اول موسم الصيف لكنها قررت الاحتفاظ بتفاصيل تلك المشاركة حتى موعدها كون المناسبة ستضم المع نجوم الفن العربي .

واشارت النجمة المغربية ان الاخبار التي تم التداول بها حول امكانية تقديمها برنامجاً تلفزيونية غير دقيقة كونها لا تملك الوقت الكافي للقيام بتلك المهمة .