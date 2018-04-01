حسناء عراقية بطلة تفوقت على منافساتها وتستعد لاكتساح الإيطاليات

(المستقلة)… الفتاة المنحدرة من إقليم كردستان التي غلبت باقي العراقيات والعربيات لسنوات عديدة في رياضة الدراجات الهوائية، تحرز المركز الأول مجدداً في طريق تحاذيه الزهور البرية، شمالي البلاد.

ونقلت سبوتنك عن سوزي دلشاد، ذات العشرين عاماً، قولها “أحرزت المركز الأول في المرحلة الأولى للسباق الفردي العام، للدراجات الهوائية الذي أقامه الدوري العراقي للدراجات، للمنطقة الشمالية نهاية الشهر، في طريق بردي الرابط بين أربيل مركز إقليم كردستان، ومحافظة كركوك شمالي بغداد”.

وأوضحت سوزي وهي طالبة في المرحلة الثالثة بكلية التربية الرياضية بالسليمانية، وهي أيضاً موظفة في دائرة الهجرة والمهجرين أن “عدد الفرق التي تنافست في السابق، ستة والفريق الواحد يضم أربع لاعبات من مختلف أنحاء العراق وإقليم كردستان”، مشيرة إلى أن “طول الطريق الذي أقيمت عليه المرحلة الأولى من البطولة (20 كم)”.

وعن انطلاق المرحلة الثانية من البطولة، اكدت سوزي أن “موعدها الشهر المقبل”، متوقعة أن “تكون على الطريق الواصل بين محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان، وكركوك أيضا”.

وتابعت سوزي وهي لاعبة دراجات المنتخب العراقي وبطلة العراق والعرب لثمانية سنوات أنها “ستشارك في المرحلة الثانية من البطولة، وتسعى لإحراز المركز الأول كذلك، وأيضا ً في المرحلة الثالثة أي الأخيرة”، لافتة إلى أنها “تستعد حاليا إلى بطولة أوروبية للدراجات الهوائية، دعيت إليها في إيطاليا، للتسابق مع نحو (2000) شخص ما بين نساء ورجال وشباب وكبار في السن، وأطفال حتى، في شهر تموز المقبل”.

وذكرت، أنها “ليست المرة الأولى التي تشارك فيها ببطولة أوروبية، حيث سبق ان تسابقت في إيطاليا أيضا”، لافتة إلى ان “هناك بطولة أخرى عربية وستمثل العراق فيها قريباً”.

وتحرص سوزي التي تمتلك 17 ميدالية من بطولات رياضة الدراجات الهوائية، ولديها من بينها ميداليتين ذهبيتين، والبقية متباينة ما بين الفضة والبروز، على التواجد بكامل أناقتها بالملابس الرياضية أحياناً، والملابس الكاجوال.