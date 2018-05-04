حسام البدري المدير الفني للاهلي جاهزون لمواجهة الترجي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه جاهز لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في افتتاحية مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: نخوض مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز كما اعتدنا في جميع المباريات التي نخوضها، خاصة أن لدينا ثوابت واضحة وصريحة في هذا الصدد بغض النظر عن أي ظروف نمر بها.

وأوضح أن تحقيق الفوز اليوم في الجولة الأولى بدور المجموعات أمر مطلوب وبشدة؛ حتى يحصل الفريق على دفعة معنوية قوية قبل لقاء كامبالا الأوغندي في الجولة الثانية.