حسابات نادين نجيم تتعرض لمحاولات قرصنة

(المستقلة)..تعرضت حسابات الممثلة نادين نسيب نجيم للقرصنة من قبل مجهولين حيث غردت عبر “تويتر” بالقول: “عيب مع كل يلي عم يصير حوالينا في ناس بعد بالها بالشر والحقد مسيطر عليها من مبارح وهني هم يحاولوا يهكّروا حساباتي كلها كل شوي بتوصلني رسالة و ايميل خلصنا.”

وأضافت: “روحوا صللوا ما شايفين شو عم يصير بالعالم من ورا عمايل البشر الشيطانية خلصنا حللوا عني بقى ! العمى!”

عيب مع كل يلي عم يصير حوالينا في ناس بعد بالها بالشر والحقد مسيطر عليها من مبارح وهني هم يحاولوا يهكّروا حساباتي كلها كل شوي بتوصلني رسالة و ايميل خلصنا روحوا صللوا ما شايفين شو عم يصير بالعالم من ورا عمايل البشر الشيطانية خلصنا حللوا عني بقى ! العمى!

المصدر: IMLebanon