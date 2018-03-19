حزب ميركل ينتخب عراقيا ممثلا له بالاتحاد الاوربي

(المستقلة)… انتخب الحزب الألماني الحاكم، عراقي الاصل مصطفى العمار ممثلا له في الاتحاد الاوربي بحضور وزير الدولة للتنمية والشؤون الخارجية ونواب البرلمان الاوربي اليوم.

وقال العمار في تصريح ورد لشفق نيوز، “اختياري ممثلا للاتحاد الديمقراطي المسيحي في الاتحاد الاوربي جاء ليؤكد احترام الحكومة الألمانية لكافة الاديان على أراضيها وخاصة ان المهاجرين يشكلون نسبة لابأس بها من المجتمع الالماني واختياري كممثل لها كوني من أصول عراقية مسلمة خير دليل على ذلك، فأنا لا انتمي الى ألمانيا فحسب بل الى أوربا”.

وأضاف العمار ان “عملي سيكون جنباً الى جنب مع نائبتنا المسؤولة عن مكافحة الفساد في البرلمان الاوربي”.

ويأتي انتخاب العمار بعد تصريح وزير الداخلية الألماني زيهوفر المثير للجدل والذي اعتبر فيه ان الإسلام ليس جزءاً من ألمانيا حيث تعرض الى سلسلة من الانتقادات كانت ابرزها تصريح المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والذي اعتبرت فيه الاسلام جزءاً من المانيا.(النهاية)