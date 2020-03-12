حزب عراقي يدعو الحكومة للتحلي بالشجاعة وكشف منفذي قصف التاجي

(المستقلة)… طالب رئيس حزب الحل جمال الكربولي يوم الخميس الحكومة العراقية “بالتحلي بالشجاعة” والكشف عن الجهات التي تتعمد تكرار إستهداف مقرات التحالف الدولي في العراق وبغداد بشكلٍّ خاص .

وذكر الكربولي في بيان اليوم؛ أن تصعيد المواجهة في العراق و المنطقة سيلحق ضرراً كبيراً بالعراق وبشعبه بالدرجة الأولى وسينعكس سلباً بنفس الوقت على شعوب المنطقة على حدٍ سواء .

وشدد رئيس حزب الحل ؛ أنّ تكرار الخروقات و الاستهدافات دون رادع حكومي سيفتح المجال لتقوية وتعزيز سطوة الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون ، ويبرر للجماعات الارهابية و مليشيات الجريمة المنظمة الاستمرار في زعزعة وتهديد أمن العراق والمنطقة برمتها.

ودعا الكربولي ؛ “حكومة تصريف الأعمال والحكومة العراقية القادمة الى الأخذ بنظر الاعتبار أن العراق يواجه أزمات ومعوقات صحية واقتصادية وأمنية أثقلت كاهل المواطنين ، آملين من القوى السياسية الوطنية العمل بروح الفريق وتغليب لغة الحكمة و بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة”.

وأعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية يوم الخميس ان ثلاثة من عناصر قواته قتلوا على الاقل فيما اصيب 12 اخرون بجروح بالقصف الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد. (النهاية)