حزب تركمان ايلي : يطالب بعزل محافظ كركوك واناطة المنصب بالمكون

( المستقلة)…. طالب حزب “تركمان ايلي” بعزل رئيس الحكومة المحلية بالوكالة في محافظة كركوك راكان الجبوري من منصبه واناطة المنصب بالمكون التركماني.

وقال المتحدث باسم الحزب تيمور البياتي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء في كركوك ان “منصب المحافظ بالوكالة منذ ما يقرب ثلاث سنوات لإقالة المحافظ السابق من قبل مجلس النواب وان الادارة الحالية قد فشلت ولم تتمكن من تحقيق التوازن بين مكوناتها ولا تتمتع بالشفافية”.

واضاف ان “نائب محافظ كركوك وادارته وبعضا من كوادره عليهم دعاوى قضائية من قبل هيئة النزاهة بسبب الفساد المالي والاداري وقد اخلي سبيلهم بكفالات مالية وهذه الامور استاء منها اهالي كركوك بمكوناتهم كافة ودفعتهم الى عدم الثقة بهذه الادارة وحيث ان القوانين السارية تنص على سحب يد المتهم لحين انتهاء التحقيق من جميع القضايا”.

وتابع البياتي ان “عمل نائب المحافظ لمنصب محافظ كركوك قد انته منذ تاريخ 25/9/2019 كمحافظ بالوكالة استنادا الى المادة (58) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 (التعديل الاول) والتي حددت التاريخ المذكور كآخر يوم لجواز ادارة المناصب بالوكالة وان اي اجراء بعد ذلك يعد باطلا وان جميع اجراءاته بعد هذا التاريخ تعتبر مخالفة قانونية واضحة لا سند لها من القانون وتستوجب المسائلة القضائية”.

ودعا البياتي الى “انهاء حالة الوكالة لإدارة محافظة كركوك وتكليف شخصية تركمانية مقبولة من اهالي كركوك بمنصب محافظ كركوك ونائبين من المكون العربي والكوردي وفقا للدستور العراقي (المادة 78) واسوة بالأمر الديواني المرقم (199) المؤرخ 30/4/2020 الخاص بمحافظة ذي قار وتطبيقا للعدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور العراقي وقوانين حقوق الانسان ومنح التركمان الحق بإدارة مناطقهم عملا بأحكام المادتين (14 و 16) من الدستور لا سيما ان ادارة المحافظة قد تعاقب عليها المكونين العربي والكوردي”.( النهاية)