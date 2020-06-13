حزب الوفاق يحمل الكاظمي مسؤولية سلامة علاوي

( المستقلة)… حمل حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة اياد علاوي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية “مخططات مشبوهة” تستهدف سلامة علاوي.

وقال المتحدث باسم الحزب ضرغام كاظم في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت إن حزبه “يحذر من مخططات مشبوهة تستهدف سلامة زعيمه ومؤسسه الدكتور اياد علاوي”.

وأضاف أنه “يحمل رئيس الوزراء المؤقت مصطفى كاظمي المسؤولية الكاملة عن أي مكروه أو سوء قد يلحق بالعاملين في مكتبه، او قيادات وكوادر حزب الوفاق الوطني العراقي الذي قارع الدكتاتورية بكل بسالة”.

وأشار كاظم إلى ان “اللجوء الى اساليب النظام السابق في القتل والقمع والتخوين لن يزيد السلطة الحاكمة سوى عزلةً ولن يبرر فشلها في مهامها التي جاءت لأجلها، وسيكون لابناء شعبنا الكريم ازاء ذلك مواقف وردود”.

وكان الكاظمي قال في مؤتمر صحفي وعلاوي ان اياد علاوي طلب مني تعيين ابنته سارة بمنصب مستشارة لرئيس الوزراء، الأمر الذي نفاه علاوي، وتوتر العلاقة بين الكاظمي وعلاوي بعد ان رد الاخير عليه في بيان له . ( النهاية)