حزب الوفاق : يتحدث عن “اجتثاث حكومي كبير” لعناصره

(المستقلة)… كشف هاشم الحبوبي، نائب الأمين العام لحزب الوفاق، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، اليوم الاثنين، عن قيام الحكومة باجتثاث عدد كبير من اعضاء الحزب، في وقت سابق.

وقال الحبوبي في تصريح للشرق الاوسط ان “إجراءات المساءلة والعدالة لهذه الدورة أهون من الدورات السابقة”.

واضاف “تعرضت القائمة الوطنية وحركة الوفاق في الانتخابات السابقة إلى اجتثاث كثير من مرشحيها، ومنعهم من المشاركة بذريعة الانتماء لحزب البعث، أما في هذه الدورة فالأمور أفضل”.

وكشف عن “استدعاء هيئة العدالة لثلاثة مرشحين فقط من مجموع نحو 500 مرشح عن القائمة العراقية في عموم المحافظات العراقية”.

يشار الى ان هيئة المساءلة والعدالة، اعلنت عن استدعاء 620 مرشحاً للانتخابات المقبلة، للتأكد من السير الشخصية لهم، وما إذا كانوا قد انتموا سابقا إلى حزب البعث المنحل، أو شغلوا منصبا في إحدى الأجهزة الأمنية أو المخابراتية قبل عام 2003.(النهاية)