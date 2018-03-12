حزب المؤتمر المصري يصف قرار الرئيس السيسي لتنمية سيناء بالتاريخي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وصف حزب المؤتمر القرار الذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية باتخاذ الإجراءات القانونية لطرح أراضى مشروع تنمية سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية المنشودة وفقا لسياسات ومخططات الدولة فى شبه جزيرة سيناء بانه قرار تاريخى وستكون له اثاره الإيجابية على تحويل سيناء لافضل منطقة استثمارية مصرية وعربية وعالمية وقال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب فى بيان له اصدره اليوم ان تحديد اختصاصات اللجنة بتقنين الأوضاع القانونية لأراضى المشروع لاستخدامها بما يتفق والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأنها وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها اضافة الى استرداد مستحقات الدولة عن كافة مساحات الأراضي المخصصة للمشروع سوف يعمل على الاستخدام الأمثل لاراضى سيناء فى المشروعات التنموية والاستثمارية وفى مختلف المجالات مشيدا بجعل الرئيس السيسى لقرارات اللجنة ملزمة لكافة جهات الدولة فيما يتعلق باختصاصات ومهام وأعمال اللجنة واعرب الحزب عن ثقته الكاملة فى قدرة هذه اللجنة خاصة انها برئاسة المهندس ابراهيم محلب على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بأحداث تنمية شاملة وحقيقية على ارض الفيروز مؤكدا ان تنمية سيناء سيعمل على جذب السكان اليها من الوادى والدلتا خاصة بعد نجاح الدولة بربط سيناء بالوادى والدلتا بعد إنجاز مشروعات البنية الاساسية فى مجال الطرق والكبارى والانفاق المهمة أسفل قناة السويس واكد حزب المؤتمر فى بيانه ان إصدار الرئيس السيسى لهذا القرار يؤكد ان الدولة تسير فى اتجاهين فى وقت واحد الاول مكافحة الارهاب والثانى السير قدما فى احداث تنمية شاملة وحقيقية داخل سيناء