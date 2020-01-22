حزب الله يهدد رئيس الجمهورية بـ” الطرد من بغداد”
المستقلة/هددت “كتائب حزب الله” العراق ، رئيس الجمهورية برهم صالح، بإخراجه من بغداد، اذا ما اصر على عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال أعمال منتدى “دافوس” في سويسرا.
وقال المسؤول الأمني للكتائب ، أبو علي العسكري في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” رصدتها المستقلة اليوم الاربعاء : “نشدد على ضرورة ان يلتزام برهم صالح بعدم اللقاء بالأحمق ترامب، وزمرة القتلة التي ترافقه.
— ابو علي العسكري (@abualiaalaskry) January 21, 2020
واضاف العسكري : بخلاف ذلك سيكون هناك موقف للعراقيين تجاهه، لمخالفته إرادة الشعب، وتجاهل الدماء الزكية التي أراقتها هذه العصابة .
واكد العسكري ، “سنقول حينها، لا أهلا ولا سهلا بك، وسيعمل الأحرار من أبنائنا على طردك من بغداد الكرامة والعز“.
وكان البيت الأبيض قد اعلن مساء الاثنين الماضي، اعتزام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف زعماء العالم في دافوس هذا الأسبوع، مؤكدا أن من بين القادة الذين سيجتمع معهم، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.
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