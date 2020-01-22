حزب الله يهدد رئيس الجمهورية بـ” الطرد من بغداد”

المستقلة/هددت “كتائب حزب الله” العراق ، رئيس الجمهورية برهم صالح، بإخراجه من بغداد، اذا ما اصر على عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال أعمال منتدى “دافوس” في سويسرا.

وقال المسؤول الأمني للكتائب ، أبو علي العسكري في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” رصدتها المستقلة اليوم الاربعاء : “نشدد على ضرورة ان يلتزام برهم صالح بعدم اللقاء بالأحمق ترامب، وزمرة القتلة التي ترافقه.

واضاف العسكري : بخلاف ذلك سيكون هناك موقف للعراقيين تجاهه، لمخالفته إرادة الشعب، وتجاهل الدماء الزكية التي أراقتها هذه العصابة .

واكد العسكري ، “سنقول حينها، لا أهلا ولا سهلا بك، وسيعمل الأحرار من أبنائنا على طردك من بغداد الكرامة والعز“.