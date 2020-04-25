حزب الكربولي يقرر عدم المشاركة بحكومة الكاظمي: لن نكون شهوداً على توزيع “المغانم”

( المستقلة)… أعلن حزب الحل بزعامة الكربولي أنه لن يشارك في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الحزب في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت إن “الحزب لن يكون شاهد زور على ما يحدث من توزيع للوزارات كأنها غنائم، وإدعاءات البعض زوراً بتمثيلهم المكون لإحتكار إستحقاقاته والحصول على المكتسبات على حساب الآخرين”.

وتابع بالقول، “لذا نعلن نحن حزب الحل؛ بأننا سنكون خارج حكومة رئيس الوزراء المكلف الكاظمي لعدم قناعتنا بامكانيته من أحداث تغيير على الواقع المرير للشعب الذي يعاني من تهجير وفقر وفساد وسرقة أموال”.

وبين الحزب في بيانه “سنكون مع الشعب الى حين إستعاده حقوقه المسلوبة وانصاف عوائل الشهداء وفي مقدمتهم شهداء ثورة تشرين ، والكشف عن مصير المغيبين والمختفين والمفقودين”.( النهاية)