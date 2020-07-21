حزب الدعوة يندد بشدة لمواقف جهات سياسية تترحم على سلطان هاشم

(المستقلة)… ندد النائب خلف عبد الصمد القيادي البارز في حزب “الدعوة الاسلامية” بشدة لموقف جهات سياسية تترحم على سلطان هاشم وزير الدفاع الاسبق في النظام السابق.

وقال عبد الصمد في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء ان “من الغريب ان يطرق مسامعنا اصوات تترحم على رموز البعث و تتناسى ما فعله هذا الحزب المجرم من تدمير للحرث و النسل و انهاك الاقتصاد و تدمير البنى التحتية و شن الحروب الخاسرة و الاثراء و الطغيان على حساب العراقيين و القتل و التعسف و التنكيل بهم دون وجه حق بدلا من ان يترحموا على الضحايا و يعملوا على انصافهم”.

وتوفي سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي السابق، يوم الأحد، في سجن الحوت في الناصرية بعد تعرضه لازمة قلبية حادة”، وسلطان هاشم احمد هو وزير الدفاع في عهد نظام صدام حسين ولقد عيّن في منصب وزير الدفاع عام 1995، وهو من مواليد عام 1945 كما تذكر السجلات الرسمية.

يشار الى ان قوى سياسية سنية عراقية قد اصدرت بيانات نعت فيه سلطان هاشم، واشادت بمواقفه. (النهاية)