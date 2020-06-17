حزب الدعوة يدين الانتهاكات التركية ويدعو للحلول السياسية

(المستقلة)..ادان حزب الدعوة الاسلامية انتهاك القوات التركية لسيادة العراق وحرمة اراضيه في كردستان ..

وقال بيان أصدره احزب ،اليوم الأربعاء، ان هذا العمل وبأي ذريعة كان ، يعد في العرف الدولي اعتداءً صارخاً وانتهاكا لحدود التعايش الدولي ..

وأشار الى ان تبرير الحكومة التركية بأنها تطارد خلايا المعارضة المسلحة التي تتواجد في المناطق الحدودية بين الدولتين ” ليس مقبولاً وفق الاعراف الدولية ، ولا يصلح ان يشكل حلاً للمشكلة”.

ودعا الى “فتح القنوات الدبلوماسية والتعاون بين البلدين من اجل ايجاد حلول سياسية بعيداً عن اللجوء الى العنف والاقتتال” ..

ودعا البيان الحكومة التركية الى سحب قواتها من الاراضي العراقية و”الحفاظ على ارواح مواطنينا والالتزام بعلاقات الاخوة وحسن الجوار” .

كما دعا الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان الى “القيام بالمهام الوطنية في حفظ السيادة العراقية ومعالجة هذه الثغرة في العلاقات العراقية التركية وبناء علاقات متكافئة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”..