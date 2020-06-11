حزب الدعوة : المفاوضات بين العراق وامريكا من أهم متطلبات المرحلة

(المستقلة).. وصف حزب الدعوة الاسلامية انطلاق المفاوضات الثنائية بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن اتفاقية الاطار الاستراتيجي المشترك ، بأنها “فاصلة مهمة في مسار العمل السياسي العراقي ومن أهم متطلبات المرحلة الراهنة”.

وأشار الحزب في بيان أصدره، اليوم، الى انه على أساس هذه المفاوضات “يتم تفعيل بنود الاتفاقية وتحديد تطبيقاتها العملية ومن ضمنها انهاء الوجود الأجنبي في العراق وحفظ السيادة واستمرار التعاون المتكافيء بين البلدين”.

ورأى حزب الدعوة “أنّ من أولويات عمله السياسي وهاجسه الاول هو سيادة العراق واستقلال قراره ووحدة الموقف الوطني حيال الاحداث واستشراف مستقبل العلاقات المتوازنة بين العراق ودول العالم على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الايجابي واحترام المواثيق الدولية “..

وأكد ضرورة ان يضع الجانب العراقي المفاوض نصب عينيه “مسودات اتفاقية انسحاب القوات الامريكية في العراق وتنظيم وجودها المؤقت فيه ، ومسودات اتفاقية الاطار الاستراتيجي التعاوني المشترك والتي تعد اوراقا ثمينةً ومهمة لارساء قواعد حوار ايجابي يؤكد نجاحات المفاوضات السابقة عام ٢٠٠٨ التي تمخضت عن رحيل القوات الامريكية بشكل كامل من جميع الاراضي العراقية دون وجود قاعدة عسكرية واحدة او حصانة عسكرية قانونية”.

كما دعا الى “اعتماد ثوابت السيادة الوطنية واستقلال القرار العراقي وتشخيص المصلحة الوطنية ومبدأ التكافؤ بين البلدين ، وان تكون جميع نصوص اتفاقية الاطار مصونة من التغيير والتبديل ، لأنها مصادق عليها من قبل مجلس النواب العراقي ، واذا ما اريد احداث اي تغيير في بنودها لمصلحة وطنية او ضرورة ملحة ، فلابد من اعادة تصويت مجلس النواب للمصادقة على التعديلات” ..

وطالب البيان “تفعيل المواد المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يخص التعاون الاقتصادي والمالي والاكاديمي والصناعي والزراعي والامني والعسكري مشروطاً بطلب من الحكومة العراقية ، بما يرفع مستوى التعاون المشترك وبما يسهم في حل الازمات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وبما يتيح فرص التدريب وتبادل الخبرات في المجال الامني والعسكري ، وتعجيل تنفيذ ملف المبيعات العسكرية الذي عادةً ما يكون متلكئاً نتيجة الاليات الرتيبة في انجازه “..

وأشار الى أن “ملف وجود القوات الامريكية في العراق يلفه الغموض الكامل من حيث عديد القوات واماكن قواعدها الخاصة والمشتركة ومهماتها الامنية والعسكرية وطريقة دخولها وخروجها”، متوقعا من المفاوض العراقي “ان يعيد ترتيب اوراقه طبقا لقرار مجلس النواب العراقي في كانون من عام ٢٠٢٠ والقاضي برحيل القوات الامريكية المتواجدة على الارض العراقية “.

وشدد البيان على ان “يفرض المفاوض العراقي شروط التواجد الامريكي في العراق بالمدربين والمستشارين فقط ، وباعداد محدودة تتناسب مع الضرورة المطلوبة لمحاربة الارهاب وتجفيف منابعه وقدراته” .

اما بالنسبة للتعاون الامني فاوضح البيان أن “اتفاقية الاطار الاستراتيجي تؤكد في هذا المحور على التعاون الثنائي المشروط بطلب من الحكومة العراقية من اجل المساعدة والدعم الاستخباري والمعلوماتي لمواجهة الارهاب والاخطار التي تهدد الديمقراطية في العراق”.

وأكد “ان لا يكون هذا الباب مفتوحاً دون قيود وانما محدوداً بتبادل المعلومات والخبرات الامنية وسبل تطوير منظومات وقواعد المعلومات وتحت اشراف الدوائر الامنية العراقية” .

وذكر “ان الدستور العراقي يؤكد بوضوح ان لا يكون العراق لا مقراً ولا ممراً للعمل ضد اي دولة من دول الجوار ولا الدول الاخرى ، ومن الضروري ان يؤكد المفاوض العراقي على ابعاد العراق من ان يكون ساحةً لتصفية حسابات الدول المتقاطعة ، وانما الدفع باتجاه ان يكون العراق طاولة الحوار الاقليمية لحل مشاكل المنطقة وترتيب علاقاتها بما يصب بالمصالح المشتركة لجميع دول المنطقة” .

كما أكد “ان العراق يرفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية من اية جهة ، كما يرفض استغلال تباين وجهات النظر السياسية فيه ، وتغليب جهة على جهة ، وانه قادر على لملمة خلافاته وتقاطعاته ، من خلال الياته الدستورية والقانونية واجراء الانتخابات المبكرة التي اكدت عليها المرجعية ومجلس النواب والكتل السياسية” .

وطالب أيضا بتفعيل “آليات اللجان المشتركة التي اشرفت على تطبيق اتفاقية الانسحاب الامريكي من العراق ، ورفدها بكفاءات جديدة من شأنه ان يبلور صيغ مشتركة بين الجانبين لفتح افاق مستقبلية وبخطوات إيجابية” .

في الوقت نفسه اعرب حزب الدعوة في بيانه عن ” دعمه للمفاوضات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة” ، متطلعا الى “ان تتبلور العلاقة الثنائية وفق اسس التكافؤ الدولي الثابتة بعيداً عن المساس بالثوابت الوطنية وبعيدا عن التفريط بمستقبل الاجيال العراقية ، وان يكون هذا الحوار فاتحةً لاسترداد العراق كامل سيادته ، والمحافظة على مكانته التأريخية بين دول العالم” .