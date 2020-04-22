حزب الحل : يطلب بسحب كتائب “حزب الله”من قضاء القائم ومحيطه “فوراً” وتعويض السكان

( المستقلة)… طالب حزب الحل بزعامة جمال الكربولي هيئة الحشد الشعبي بسحب كتائب “حزب الله” ولواء “الطفوف” من قضاء القائم ومحيطه “فوراً” وتعويض السكان المحليين المتضررين من تصرفاتها.

وقال حزب الحل وهو من القوى السنية في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء إن “تذمر المواطنين في قضاء القائم ومزارعه من تصرف منتسبي وحدات كتائب حزب الله العراق ولواء الطفوف دفعهم الى مطالبتنا والقوى السياسية في محافظة الأنبار للتحرك وحث هيئة الحشد الشعبي الى سحبها واستبدالها بقطعات الحشد العشائري أو الجيش العراقي”.

وشدد الحزب في بيانه على “ضرورة أن تولي الحكومة الاتحادية مزيدا من الإهتمام والدعم للمناطق الحدودية ومنها قضاء القائم على وجه الخصوص، فضلا عن اتخاذ القرار الفوري بسحب قطعات الحشد الشعبي من المناطق السكنية ومزارع المواطنين”.

وطالب الحزب في بيانه بـ”تعويض أصحاب الدور التي شغلتها هذه القطعات والمشاريع الزراعية المعطلة منذ ثلاث سنوات وبما يضمن حقوق المتضررين قانونياً”.. ( النهاية)