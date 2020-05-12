حزب البارزانى : يعلق على تكليف الكاظمي لوزراء لشغل حقائب شاغرة

( المستقلة)… وصف الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني تكليف رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي وزراء في حكومته لشغل مناصب في حقائب وزارية شاغرة بأنه “امر طبيعي”، معلنا عزم الحزب البدء بحوارات مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب لحسم تمرير مرشحه لحقيبة الخارجية.

وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم انه “في جميع حكومات العالم ولسبب او اخر تصبح لديها وزارات شاغرة وتُدار بالوكالة ورؤساء الحكومات يكلفون وزراء اخرين لشغل الحقائب الشاغرة اذ لا ينبغي تركها وحكومة اقليم كوردستان شهدت مثل هذا الامر وهو طبيعي”.

واضاف ميراني ان استحقاق الديمقراطي الكوردستاني من الوزارات السيادية في الحكومة الاتحادية وكما هو معلن هي وزارة الخارجية، مضيفا انه “سنقدم مرشحنا لهذه الوزارة وقبل الترشيح يتعين التواصل مع الكتل في البرلمان العراقي”.

واصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء أوامر ديوانية تتضمن تكليف وزراء حاليين بمهام الحقائب الشاغرة.

ومن بين تلك الأوامر تكليف وزير التعليم بمهام وزير العدل ووزير المالية بمهام وزير النفط ووزير الشباب والرياضة بمهام وزير الثقافة ووزير التربية بمهام وزير التجارة ووزير النقل بمهام وزير الهجرة والمهجرين. ( النهاية)