حريق يلتهم برجا من 50 طابقا في الشارقة

نشب حريق هائل في واجهة أحد الأبراج السكنية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تواصل قوات الدفاع المدنى الإطفاء.

فيما انتشرت العديد من الفيديوهات عبر السوشيال ميديا، حيث يمكن رؤية تصاعد ألسنة النيران إلى السماء، بينما تحاول قوات الدفاع المدنى السيطرة على الحريق.

وذكرت جريدة الإمارات اليوم، أن قوات الدفاع المدنى وفرق إطفاء بالشارقة تتعامل مع حريق شب بواجهة برج سكني بمنطقة النهد، وأنه تم إخلاء السكان بعد تلقى البلاغ على الفور، جار إخماد الحريق، وذلك بعد ورود بلاغ بالحريق لغرفة العمليات.

وأضاف التقرير، أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة أكدت أنها فور تلقت بلاغ بوجود حريق بأحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة بتمام الساعة 9:04 من مساء اليوم، وتم الاستجابة للبلاغ، وتم إخلاء السكان من البرج للسيطرة على الحريق، وجار إخماد الحريق والتعامل معه من قبل الفرق المختصة

من جانب آخر، أوضح التقرير أن قوات الدفاع المدنى استخدمت طائرات ” الدرونز” في معاينة الطوابق المتضررة أثناء مباشرة عمليات الإطفاء.