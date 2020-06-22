حريق يلتهم اجهزة طبية غير منصبة في مستشفى التركي في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاثنين ، إن “حريقا التهم مخزنا للأجهزة الطبية غير منصبة في الطابق الاول في المستشفى التركي في المحافظة ، وتمت السيطرة عليه .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الحريق التهم مواد طبية غير منصبة في مخزن الطابق الاول للمستشفى ولا توجد أي خسائر بشرية “.

واضاف إن “هذا الحريق لا يؤثر على افتتاح المستشفى قريبا من قبل وزارة الصحة “.

وأشار الى “فتح تحقيق فوري من قبل مديرية الدفاع المدني ، والادلة الجنائية ، وكافة الجهات المختصة ، للوقوف على أسباب الحادث “.