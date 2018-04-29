حريق محدود الْيَوْمَ بالمتحف المصري الكبير

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تفقد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة الحريق المحدود الذى شب بعد ظهر اليوم الأحد بالشدة المعدنية والمدعمة بألواح خشبية بالواجهة الخلفية الغربية بمشروع المتحف المصرى الكبير .

رافق المحافظ الدكتور خالد العنانى وزير الأثار واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وقيادات وزارتى الأثار والسياحة .

وأكدت وزارة الأثار أنه تلاحظ فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأحد تصاعد ألسنة لهب من جزء بالشدات الخاصة بالواجهة الخلفية الغربية للمشروع ـ بدأت النيران تنتشر فى الأجزاء الخشبية للشدات المعدنية المؤقتة التى تغطى جزء من الواجهة ( عرض 20 م ) كما طالت النيران طبقت الفوم العازلة لنفس الجزء وتواجدت على الفور سيارتى الإطفاء الخاصتين بالمتحف المصرى الكبير حيث تم التعامل مع النيران حتى لا تمتد إلى باقى الشدات الخلفية ثم توالى خلال دقائق وصول عدد ( 15 ) سيارة إطفاء من إدارة الحماية المدنية بالجيزة للتعامل وإخماد الحريق حيث تم السيطرة على النيران بالكامل وأعمال التبريد قبل الساعة الثانية والنصف ظهراً كما قامت القوات المسلحة بإرسال طائرة إطفاء لضمان سلامة المنشأة والأفراد .

هذا ولم يتعرض المبنى أو أى قطع أثرية بالمتحف للخطر على الإطلاق حيث أنها بعيدة تماماً عن مركز الحريق ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات للعاملين أو ضباط أو أفراد الحماية المدنية .

وقد إنتقل إلى مكان الحادث السادة ضباط وخبراء الإدارة العامة للمعمل الجنائى بقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية لإجراء المعاينة اللازمة والفحص والوقوف على أسباب الحريق ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .