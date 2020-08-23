أخمدت فرق الدفاع المدني، حريقاً في كرفان تابع لإدارة العتبة العباسية وسط مدينة كربلاء.

وقال الدفاع المدني في نصريح صحفي، ان “فرق الدفاع المدني في كربلاء، أخمدت حادث حريق اندلع في كرفان مشيد من {السندويج بنل} متخذ غرفة ادارة تابع الى العتبة العباسية في منطقة باب الخان وسط المدينة القديمة”.

وأضاف، ان ” مفارزنا تمكنت في مركز باب بغداد بأمرة النقيب فراس صادق مهدي من السيطرة على الحادث وإخماد ألسنة اللهب المتصاعدة بكل مهنية وأداء مميز حال دون توسع النيران وانتشارها إلى البنايات والمحلات التجارية المجاورة وبدون اي أضرار بشرية” مشيراً الى، أن “سبب الحادث يحدد من قبل الأدلة الجنائية”.