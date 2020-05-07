حريق بمجمع تجاري يؤدي بحياة صاحبه واصابة منتسب بالدفاع المدني

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. ذكرت مديرية دفاع مدني محافظة كربلاء ، مساء الخميس ، إن ” مفارز المديرية تمكنت من اخماد حريق في مجمع تجاري لبيع الاجهزة الكهربائية وسط المدينة ، منوهة الى اصابة أحد منتسبيها ووفاة صاحب المجمع .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) تمكنت فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني من السيطرة على حادث حريق مجمع (الفهد اخوان ) للمواد الكهربائية والأجهزة المنزلية المكون من ثلاثة طوابق ، مع طابق أرضي في منطقة حي رمضان وسط المحافظة ، ومنع توسع الحريق داخل البناية “.

وأوضح إن ” الحريق أسفر عن أصابه منتسب من فريق الاطفاء تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج ، كذلك مصرع صاحب المجمع نتيجة الحرق “.

وأضاف إن “المتوفي تم انتشال جثته من قبل فريق الدفاع المدني ليتم تسليمها أصوليا الى دائرة الطب العدالي وفق الاجراءات القانونية “.