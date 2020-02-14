حرمان مانشستر سيتي من البطولات الأوروبية موسمين

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منع مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين، وذلك بسبب ارتكابه مخالفات للوائح اللعب المالي النظيف.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، منع السيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي في الموسمين المقبلين، مع غرامة قدرها 30 مليون يورو.

مانشستر سيتي أدين بتضخيم عقود رعاية بشكل زائف، وهو ما كشفته مجلة دير شبيجل الألمانية.

ورد مانشستر سيتي في وقت سابق على تلك التسريبات مؤكدا إنها محاولة لتشويه النادي.

ويحق للسيتي التقدم بطعن خلال الفترة المقبلة عن طريق المحكمة الرياضية، مما يعني إيقاف العقوبة حتى صدور القرار النهائي.

يذكر أن مانشستر سيتي ضرب مواعدا مع ريال مدريد الإسباني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.