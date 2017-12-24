حركة العراق الموحد تعلن انضمامها لتيار الحكمة الوطني

(المستقلة).. اعلنت حركة العراق الموحد ، في مؤتمرها السنوي يوم امس السبت،انضمامها الى تيار الحكمة الوطني .

وقال زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم في كلمة بالمناسبة اكد ان العراق قادر على بناء دولة عصرية قوية وعادلة ، مستشهدا ببعض تجارب النجاح التي حققت منجزا في زمن التقشف ، مبينا ان ازمة العراق ابدا لم تكن ازمة رؤى او فرص او امكانات او موقع انما الازمة ازمة ادارة حكيمة قادرة على تحويل الامكانات الى واقع معاشي جيد للمواطن العراقي .

و اشار الحكيم للانتصارات التي حققها العراق داعيا الى المحافظة عليها لانها جاءت بفتوى المرجعية ودماء الشهداء ، موضحا ان الانتصارات كانت انتصارات عسكرية على داعش الارهابي وسياسية على تحديات الوحدة الوطنية واجتماعية عندما تصدى لمحاولات الفرقة والخطاب الطائفي والعنصري.

وأكد ان التحدي الاخير هو تحدي الخدمات وبناء الدولة القوية وسينجح به العراق ، مشيرا الى اهمية وحدة الارض والشعب والدولة والمؤسسات كي ينعم المواطن بالعزة والكرامة دون تمييز.