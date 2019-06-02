حرس الحدود يعثر على رفات 9 اشخاص  فقدوا في شباط الماضي

( المستقلة ) / علي النصر الله/ … قال نائب محافظ كربلاء علي الميالي ، إن ” قوات حرس الحدود عثر على رفات 9 اشخاص ممن كانوا يبحثون عن الكمأ فقدوا في الشهر الثاني من العام الحالي والبحث كان مستمرخلال تلك الفترة “،

واوضح الميالي ،اليوم الاحد، إن “المفقودين التسعة (2 ) منهم من سكنة محافظة كربلاء و( 1) من قضاء النخيب و ( 6 ) من أهالي النجف فقدوا في الصحراء “.

وأضاف إن “عملية العثور على المفقودين بعد عملية نوعية للواء الخامس قوات حرس حدود لمطاردة الدواعش في الصحراء الغربية ، وقد تم تسليم الجثث الى دائرة الطب العدلي بكربلاء بحضور ذويهم من قبل اللواء هزاع أمر اللواء الخامس “.

وأشار الميالي الى إن ” عناصر داعش متواجدون في الصحراء ويلعبون على وتر الطائفية وعددهم 13 داعشيا ضمنهم سوري الجنسية من مواليد 2004 في ما يسمى ولاية طربيل حتى النخيب “.

وتابع ، هذا ” السوري يصول ويجول ويتسوق في القضاء والاخرون لدينا صورهم ومعلومات عنهم زودت بها القوات الأمنية “.

ودعا الميالي الى تعزيز الثقة بين الأهالي والقوات الأمنية للقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة في تلك المناطق الغربية “، مطالبا الحكومة المركزية بحماية الصحراء عبر القوات الجوية العراقية دون اللجوء الى أي قوات أخرى واعتقال الخلايا الإرهابية النائمة “