حرب يوضح ما سيحدث في حال عدم تشكيل الحكومة خلال 30 يوما

حرب يوضح ما سيحدث في حال عدم تشكيل الحكومة خلال 30 يوما

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المستقلة/اوضح الخبير القانوني طارق حرب، ما سيحدث في حال عدم تشكيل الحكومة خلال 30 يوما، فيما طالب بالاستعجال في تشكيلها.
وقال حرب في تصريح صحافي ان “مدة تشكيل الوزارة الثانية في الدورة الانتخابية ذاتها هي من مهل السقوط، أي إذا انتهت مدة الثلاثين يوماً لتشكيل الوزارة، لا يمكن تمديدها ولا يمكن إعادة تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة”.

واضاف “لقد أوجب الدستور على رئيس الجمهورية تكليف مرشح جديد بدلاً من الذي تم تكليفه سابقاً، الذي أخفق في التشكيل خلال الثلاثين يوماً”.

وأكد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، امس الجمعة، أن الكتل السنية والكردية تطالب باستحقاقاتها الدستورية من الوزارات، لكن علاوي يريد اختيار حكومته بنفسه.

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