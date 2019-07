حذف اغنية “أحمد برهان” الجديدة من “يوتيوب” بعد يومين من عرضها

View this post on Instagram

لماذا تم حذف أغنية الفنان #احمد_برهان الجديدة #حكاية_حب من قناتة ب #يوتيوب ومن وراء هذا؟؟ أسئلة عالقة تساءل بها فانز الفنان خاصة بعد نجاح الأغنية من أول يوم عرضها محققة في يومين 150 الف مشاهدة قبل حذفها. الأغنية من كلمات #حسان_العبيدلي والحان الفنان #وليد_الشامي وتوزيع #زيد_نديم ومونتاج الفيديو #احمد_يعقوب @ahmed_burhan @waleedalshami @alobaidily @zaid_nadeem @ahmedyagoub