حذاء يتسبب بموقف محرج لمذيعة شهيرة

(المستقلة)..، في موقف محرج أثناء تقديم برنامجها «صباح الخير بريطانيا»؛ حيث قدمت الحلقة بفردتي حذاء مختلفتين ولكن بنفس اللون الوردي.

وظهرت إحدى فردتي الحذاء بطرف مدبب مصنوعة من جلد الحيوانات الصناعي، بينما كانت الأخرى تحتوي على رسوم بنفس لون الحذاء؛ فيما سخرت من نفسها عبر تويتر قائلة: «لا بد أنني كنت نصف نائمة هذا الصباح، فقد كافحت في العثور على أحذية مناسبة تمامًا للفستان ولكن لم يُشبها بعضها بعضا!».

وتابعت: «هذا ما يحدث عندما لا يكون مصمم الأزياء لدينا موجودا!»؛ ليعلق زميلها في البرنامج، المذيع ادل راي: «عند التقديم، أعتمد على مضيفتي.. أريدك أن تكوني في أيدٍ آمنة ومطمئنة، واليوم في نهاية العرض أدركت شارلوت هوكينز أنها كانت ترتدي حذاء غريبًا»، لترد شارلوت عليه أن ذهنها كان منشغلا في أمور أكثر أهمية هذا الصباح».