حديث نبوي يظهر في أحدث إنتاجات نتفلكس

المستقلة /عرضت شبكة “نتفلكس” لإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات حديثا نبويّا في أحد أعمالها، الأسبوع الماضي.

وفي الموسم الثالث والجديد من مسلسل “Elite” الإسباني، تلا شاب يدعى “مالك”، لفتاة تدعى “ناديا”، الحديث النبوي “التائب من الذنب كمن لا ذنب له”.

وجاء الاستشهاد بالحديث في مسعى من “مالك” ليثبت لـ”ناديا” أنه سيكون رفيقها، دون الاكتراث بماضيها، علما أن كليهما يجسد دور المسلم في المسلسل.

ووفرت “نتفلكس” الموسم الثالث لمشتركيها في الثالث عشر من آذار الجاري.

يشار إلى أن اتهامات عديدة وجهت لـ”نتفلكس” بتعمد تشويه صورة الإسلام، والإساءة له، من خلال الموسمين الأول والثاني للمسلسل ذاته.

وأظهر المسلسل في موسميه السابقين شابا مسلما على أنه “شاذ جنسيا”، إضافة إلى تصوير عائلته بالمتشددة.