(المستقلة)… أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان اليوم الأربعاء، عن حدوث سلسلة هزات ارضية في السليمانية.

وذكرت المديرية خلال بيان ان 12 هزة ارضية ضربت السليمانية وصلت الى 3 درجات على مقياس ريختر.

واضاف البيان ان الهزات الارضية ضربت صباح اليوم حدود الاقليم مع شرقي كوردستان وسجلت المرصد جميع تلك الهزات.

وكانت المديرية قد اعلن اليوم عن حدوث هزات ارتدادية في خانقين بدرجة 3.7 على مقياس ريختر، مضيفة ان هزة ارتدادية ضربت مدينة كلار ضمن منطقة كرميان وكانت قوة الهزة 2.8 على مقياس ريختر.(النهاية)